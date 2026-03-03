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Shakira reafirmó su estatus al romper récord este domingo y congregar a más de 400 mil personas en un apoteósico concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México. Como parte de su aclamada gira mundial «Las mujeres ya no lloran».

La artista colombiana desbordó la capacidad de la plaza principal y las calles aledañas, extendiendo su impacto hasta pantallas gigantes en el Monumento a la Revolución. Según cifras oficiales del Gobierno de México, esta asistencia masiva le permitió arrebatarle el primer lugar histórico a la agrupación argentina Los Fabulosos Cadillacs. Hecho que consolida el evento como uno de los hitos musicales más grandes registrados en el espacio público mexicano.

Shakira con récord en el Zócalo de México

El espectáculo no escatimó en producción, ofreciendo un montaje de primer nivel que incluyó pirotecnia, cambios de vestuario y la icónica figura de Shak. Durante la velada, los fanáticos corearon desde clásicos como «Antología» e «Inevitable» hasta sus éxitos más recientes como «Soltera».

Contando además con la participación especial del colombiano Beéle para el estreno en vivo de su colaboración «Algo tú». La jefa de gobierno, Clara Brugada, destacó el comportamiento de la multitud que bailó durante horas hasta el cierre con el himno «Las Mujeres Ya No Lloran», sellando una noche inolvidable donde Shakira agradeció profundamente el cariño del pueblo azteca.

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