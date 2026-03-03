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Por corrupción de menores quedó detenido en el estado Lara

By Redacción Carabobo
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corrupción de menores quedó detenido en el estado Lara

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Un sujeto por corrupción de menores en estado Lara, quedó detenido por el CICPC. La información la dio a conocer el comisario general de la policía científica, Douglas Rico. El sujeto se encontraba solicitado por las autoridades.

Durante un dispositivo de seguridad realizado en sector Urbanización Pepe Coloma, parroquia Juan Bautista Rodríguez, municipio Jiménez, estado Lara; por funcionarios de la Delegación Municipal Quibor, se logró la detención de un hombre solicitado.

Por corrupción de menores en el estado Lara

Como Richard Alejandro Rodríguez Mendoza (32), fue identificado el detenido, quien al ser verificado en el Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol), arrojando que se encuentra requerido por el Juzgado quinto de juicio Barquisimeto, estado Lara.

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Estaba solicitado por corrupción de menores y rapto consensual, además, un registro por resistencia a la autoridad. Quedando a la orden del Ministerio Público.

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SourceDouglas Rico/CICPC
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