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Funcionaria policial falleció en la carretera Falcón Zulia en un accidente de moto

By Redacción Carabobo
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Funcionaria policial falleció en la carretera Falcón Zulia
Foto: NotiFalcón.

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Una funcionaria policial falleció en un accidente de moto en la carretera Falcón Zulia. El hecho se registró la mañana de este lunes 2 de marzo de 2026. Al sitio llegaron funcionarios de tránsito como rescatistas.

La oficial fallecida respondía al nombre de Luzcary Coronado. La funcionaria venía en la moto cuando salió expelida de la misma y fue embestida por un vehículo que intentó adelantarla en la carretera.

El hecho vial se registró en la entrada de la urbanización La Urbina, municipio Miranda en la referida arteria vial. El conductor del vehículo Chery Orinoco color plata quedó detenido por las autoridades viales.

Funcionaria policial falleció en la carretera Falcón Zulia

El accidente causó conmoción en los habitantes de zonas cercanas, quienes lamentaron el deceso de la funcionaria. Hacemos el llamado a los conductores para que transiten con mucha prudencia por las vías del país.

Cumpliendo con las normativas impuestas por el INTT, entre ellas conducir con precaución. Mantener los límites de velocidad y no circular por el hombrillo.

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