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Boletín del tiempo hoy 3 de marzo de 2026 nos indica cielos despejados en la mañana en gran parte del país. Teniendo al solo como principal protagonista desde tempranas horas de la mañana. Excepto en la zona sur del país.

Situación General, Se estiman algunos mantos nubosos generadores de precipitaciones de intensidad variable en partes de *los Andes y Lago de Maracaibo*. Sin descartar nubosidad fragmentada del tipo estratiforme con lluvias y lloviznas dispersas, principalmente en *Bolívar, Amazonas, partes de oriente, Miranda, Guárico y Apure.*

En el centro del país escasa nubosidad en los estados Aragua, Miranda y Carabobo. En la costa nacional se espera nubosidad parcial en el litoral central y occidental. Además de los estados llaneros.

Mientras que en los estados llaneros como en los occidentales se esperan cielos despejados en horas de la mañana y nubosidad en horas de la tarde. No se descartan lluvias en zonas del occidente especialmente en los estados andinos.

Boletín del tiempo hoy 3 de marzo de 2026 en Venezuela

Altas temperaturas cercanas a los 38 y 39 grados, luego de las diez de la mañana en los estados llaneros. Guárico, Cojedes, Portuguesa además de estados del occidente. Lara además del Zulia.

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Solamente en el estado Mérida se esperan 8 grados de temperatura, con nubosidad en horas de la madrugada en las zonas montañosas. En las montañas de la cordillera central se esperan temperaturas frescas.

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