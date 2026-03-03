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Cultivar cebollín en casa es sencillo: usa los extremos blancos con raíces de cebollines comprados (o semillas). Luego de esto plántalos en una maceta con tierra húmeda y abonada, y asegúrate de que reciban al menos 6 horas de sol directo diario.

Riega cada 3 días o cuando la tierra se seque, cosechando frecuentemente para fomentar su crecimiento. Método Rápido (Re-cultivo): Corta los tallos a unos 2-3 cm de la raíz y colócalos en un frasco con un poco de agua durante unos días hasta que broten.

Cultivar cebollín en casa

Plantación: Siembra los brotes o semillas en una maceta con drenaje y tierra rica en nutrientes. Si usas restos de comida, plántalos a unos 2 cm de profundidad.

Ubicación y Sol: Coloca la maceta en un lugar con 6 a 8 horas de sol directo.

Riego: Mantén la tierra húmeda, pero no encharcada. Riega diariamente o cada 3 días, dependiendo del calor, evitando el exceso de agua para prevenir hongos.

Cosecha: Corta las hojas verdes con tijeras a unos 5 cm sobre la tierra. Cuanto más cortes, más rápido crecerá.

Mantenimiento: Fertiliza la tierra cada 20-30 días con compost para asegurar un crecimiento continuo.

La planta puede durar hasta 6 años si se cuida correctamente, ofreciendo una fuente inagotable de cebollín fresco.

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