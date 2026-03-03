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Para evitar estafas telefónicas, el comisario y director del CICPC, Douglas Rico dio un balance de lo que son los delitos en el país. Indicó que ante las estafas hechas por teléfono además de delitos digitales y lo que hay que hacer.

Comentó que muchos de los antisociales se hacen pasar por trabajadores de empresas del estado como de telecomunicaciones. De esa manera llaman exigiendo códigos de verificación además de datos bancarios.

Es por ello que instó a no suministrar dichos datos como tampoco códigos de verificación de cuentas. De esa forma protege la seguridad financiera como personal, desde hace tiempo se han denunciado estas llamadas.

Estafas telefónicas

Muchos de los sujetos se hacen pasar por trabajadores de las empresas telefónicas. Ante esta situación se hace un llamado a no dar códigos de verificación. La situación data desde hace varios años.

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Las redes sociales, dijo el comisario Douglas Rico, están siendo utilizadas para ciberacoso. Como para difamar a personas, realizar fraudes como para desinformar. Recalcó la importancia de denunciar cualquier hecho delictivo para que las autoridades actúen.

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