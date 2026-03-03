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Por una presunta extorsión en la empresa Ridery en Valencia, quedó detenido un sujeto. La información la dio a conocer el comisario Douglas Rico a través de sus redes sociales. El detenido quedó a la orden del Ministerio Público del estado Carabobo.

Tras un extenso trabajo de campo realizado por comisiones de la División de Investigaciones de Delitos Informáticos; se logró la ubicación y detención de Cristopher Leonardo Guzmán Siciliano (22).

En la avenida Monseñor Adams, parroquia Santa Rosa, municipio Valencia, estado Carabobo, por presuntamente extorsionar a la empresa Desarrollos Tecnológicos Ridery C.A.; dijo el comisario general de la policía científica.

Presunta extorsión a la empresa Ridery en Valencia

Mediante el minucioso análisis técnico – científico realizado, se pudo conocer que Guzmán, mediante la implementación de conocimientos informáticos, simuló haber ingresado a los sistemas de la referida empresa.

Como de sustraer la data de clientes y conductores de la compañía, por lo que les exigía 14 mil dólares a través de Binance, a cambio de no revelarla. Sin embargo, las investigaciones arrojaron que el mismo no poseía dicha data.

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Por lo que se realizó un rastreo y fue ubicado en Valencia, estado Carabobo, donde se ejecutó su aprehensión. Quedando a la orden del Ministerio Público.

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