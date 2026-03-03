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Un derrape de moto en la Autopista Sur dejó un PNB lesionado, el hecho ocurrió ayer lunes 2 de marzo de 2026 cerca de la pasarela de la Ciudadela José Martí. Al lugar llegaron autoridades viales del estado Carabobo.

Se pudo conocer que la moto donde circulaba el funcionario derrapó cayendo junto a sus ocupantes al pavimento. El accidente fue atendido por paramédicos del Sistema Integrado de Emergencias de Carabobo.

Las personas lesionadas fueron llevadas al Hospital Central de Valencia (CHET) para su evaluación médica. El accidente se suma a los ocurridos ayer en varios municipios del estado Carabobo.

Derrape de moto en la Autopista Sur dejó un PNB lesionado

Es por ello que hacemos el llamado a transitar con mucha prudencia por las vías del país. Además de cumplir con las normativas impuestas por el INTT, entre ellas respetar los límites de velocidad.

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No circular por el hombrillo, como a mantener siempre la distancia de los demás vehículos que hay en la vía. Recuerda que manejar es una completa responsabilidad la cual debemos cumplir a diario.

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