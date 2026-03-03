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Ranger Suárez abrirá el primer encuentro por Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol. El serpentinero estará en la lomita en el primer juego de la selección nacional ante Países Bajos.

Suárez es una de las principales cartas que tienen los criollos para este evento el cual empieza esta semana. Países Bajos no es un equipo débil, y Venezuela busca colocar a Suárez para tenerlo listo para los próximos encuentros.

Venezuela sostendrá par de encuentros amistosos, uno de ellos ante los Astros de Houston y luego ante los Nacionales de Washington. Esto servirá para engranar el equipo que dirige Omar López.

Ayer los venezolanos tuvieron su primer día de concentración en West Palm Beach, donde se vieron otros peloteros criollos que fueron a apoyar a los seleccionados. Hay mucha esperanza por Venezuela en este clásico.

Ranger Suárez abrirá el primer encuentro

Venezuela se basa en sus cartas de pitcheo, a pesar que perdieron a Pablo López por lesión y a Germán Márquez, los criollos esperan cumplir un buen papel. Como esperan también poder superar a República Dominicana.

Para eso se cuenta con buen material tanto a la ofensiva como en el pitcheo para poder alcanzar las victorias. Por supuesto hay que observar muy bien a los rivales que hay en esta primera ronda del Clásico.

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