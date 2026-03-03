Compartir

El tema del aumento de salario en Venezuela 2026 ha contado con opiniones en esta semana. Desde los últimos días de febrero ha sido una de las tendencias en el país, el ministro del trabajo Eduardo Piñate como el diputado Francisco Torrealba han hablado del tema.

Como otras personas ligadas a los temas políticos y económicos en el país, quienes destacan que el impacto positivo son los fondos soberanos. Esto fue anunciado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Piñate afirmó que el gobierno hablará pronto del tema salarial. Recordó que Rodríguez ya ha mencionado avances, entre ellos la creación de dos fondos, uno de ellos a la protección social y al impulso de áreas como educación, salud, cultura, empleo e ingresos laborales.

“Esperemos el aumento de los ingresos del país por la vía del ingreso petrolero y otras fuentes y esperemos para que se den esos anuncios”; dijo Piñate al ser entrevistado acerca del tema de los salarios.

Aumento de salario en Venezuela

La opinión de la clase obrera es importante, esto para el diputado y exministro del Trabajo, Francisco Torrealba. El parlamentario dijo que ellos están consultando con los obreros y la clase trabajadora.

Esto para abordar directamente el tema salarial en este año, es por ello que están consultando en las bases. Dijo Torrealba que están revisando dichos puntos para hacer los ajustes por el bienestar del país.

«Nosotros también estamos consultando con nuestras bases, con la clase obrera, dispuestos a revisar lo que haya que ajustar para el bienestar de nuestras vidas»; indicó Torrealba para Unión Radio.

También federaciones de trabajadores han hablado del tema, como han hecho peticiones al ejecutivo. Por ahora es uno de los temas que se está desarrollando en el país.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas