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Asesinó a una mujer por no compartir bebidas alcohólicas con ella

By Redacción Carabobo
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Asesinó a una mujer por no compartir bebidas alcohólicas con ella

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Asesinó a una mujer por no compartir bebidas alcohólicas con ella, el triste hecho ocurrió en El Valle, Caracas. La información la dio a conocer el comisario Douglas Rico en sus redes sociales. Quedando la detenida a la orden del Ministerio Público de Caracas.

Cicpc detuvo alias La Gocha por el homicidio de Yenny Naguanagua ocurrido en El Valle. Pesquisas de la Coordinación de Investigaciones de Homicidio Central, esclarecieron el homicidio de Yenny Maderin Naguanagua (36), ocurrido en la Avenida Intercomunal Del Valle.

Un extenso trabajo de campo e inteligencia, permitió a las comisiones del Cicpc, realizar la detención de Iris Lilibeth Toro (37), apodada La Gocha. Quien el día del hecho, sostuvo una discusión con la víctima.

Asesinó a una mujer por no compartir bebidas alcohólicas con ella

Por cuanto esta le exigía que compartiera bebidas alcohólicas con ella, por lo que Yenny se negó. Optando La Gocha por abalanzarse sobre ella y, le propinó una herida punzo penetrante, que le causó la muerte.

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La detención de La Gocha, se generó en las adyacencias de la avenida Intercomunal del Valle, Caracas y, quedó a la orden del Ministerio Público. El asesinato de la mujer se suma a los que han ocurrido en lo que va de año.

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SourceDouglas Rico/CICPC
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