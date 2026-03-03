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Exigirán estar vacunado contra la fiebre amarilla si vas a estos estados

By Redacción Carabobo
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Vacunado contra la fiebre amarilla
Foto: La Prensa de Lara.

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Estar vacunado contra la fiebre amarilla será uno de los requisitos si vas a estos cuatro estados del país. Si en la próxima Semana Santa vas a Barinas, Aragua, Lara o Portuguesa deberás estar vacunado.

Desde junio del año pasado se han reportado 36 casos de esta enfermedad y es por ello que la persona debe cumplir con el protocolo establecido de viaje. Cabe destacar que esta vacuna se coloca una sola vez en la vida.

Se requiere que la vacunación se haga 10 días antes de realizar el viaje. En la actualidad hay 22 parroquias las cuales han sido registradas con casos de fiebre amarilla. Destacando que en Caracas no han reportado casos de esta enfermedad.

Vacunado contra la fiebre amarilla

Las autoridades de salud del país, recomendaron a las personas el uso de ropa manga larga si vas a los estados antes mencionados. Además de aplicación de repelentes contra los  mosquitos.

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De igual modo, se recomienda las personas eliminar los criaderos de mosquitos. Tapar bien los recipientes donde estés almacenando agua. Como eliminar criaderos, entre ellos en jardines como en lavaderos,

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