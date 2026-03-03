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El presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez fue entrevistado por Luis Olavarrieta. El líder del parlamento habló sobre varios temas entre ellos el tema de la Amnistía además de temas económicos.

Indicó Rodríguez que ya más de 5.600 personas han recibido libertad plena esto precisamente bajo la ley de Amnistía. La cual calificó como uno de los pasos importantes para superar la polarización además de reconstruir el tejido social del país.

Calificó de importante el trabajo de periodismo independiente. «Creo que es fundamental el trabajo de todo el periodismo, del periodismo independiente principalmente». Dijo el presidente del parlamento venezolano.

Jorge Rodríguez fue entrevistado por Luis Olavarrieta

Resaltó la premisa de perdón como de paz, la cual está impulsada por Delcy Rodríguez. Indicó que en la actualidad estamos en un momento de “pintar la cancha”, y permitir que el juego político siga. Eso en torno a las elecciones.

“Para usar la metáfora: es pintar bien la cancha para que, cuando se convoquen unas elecciones, todo el mundo sienta que está tranquilo y que las reglas se respetan”, enfatizó.

«Se cometió un error que debe ser enmendado», dijo Rodríguez en torno a situaciones que se habían tomado en el pasado y ahora hay que reparar para el futuro. Comentó la lucha que ha tenido el país contra las sanciones.

Las sanciones

Recordó que son 900 sanciones ilegales, que Venezuela ha luchado contra esta fase. Es por ello que en días recientes la presidenta encargada había hecho la solicitud al gobierno de Estados Unidos de levantar dichas sanciones.

Rodríguez comentó que quieren que los recursos petroleros se transformen en ingresos para la gente. «Nosotros no queremos seguir diciendo que somos la primera reserva de petróleo del mundo, sino utilizar ese petróleo y convertirlo en escuelas, en hospitales e ingresos para la gente.

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