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Un sujeto solicitado en Puerto Cabello cayó en una intervención legal ejecutada por la Policía de Carabobo. El fallecido quedó identificado como Aníbal Savier Perozo Borges de 28 años de edad, conocido como alias “Pulito”.

A las 3:35 de la madrugada de hoy martes 3 de marzo funcionarios adscritos al Centro de Coordinación Policial Juan José Mora realizaban labores de patrullaje preventivo en el sector Taborda vieja, municipio Puerto Cabello.

Durante el recorrido, la comisión visualizó a varios sujetos portando armas de fuego, quienes al percatarse de la presencia policial adoptaron una actitud sospechosa. Y accionaron sus armas contra los funcionarios.

En consecuencia, se produjo un intercambio de disparos en el que resultó herido uno de los individuos, mientras los demás emprendieron veloz huida. El ciudadano lesionado fue trasladado de inmediato al CDI Los Lanceros, donde recibió atención médica.

Sujeto solicitado en Puerto Cabello cayó en una intervención legal

Sin embargo, el galeno de guardia informó su fallecimiento. “Pulito”, se encontraba solicitado desde el 14/08/2025 por el Juzgado Primero en Primera Instancia Municipal. Extensión Puerto Cabello, por el delito de posesión ilícita de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

De igual manera, registraba antecedentes policiales por delitos de drogas (2025 y 2023), robo genérico (2018), hurto genérico (2017) y saqueo (2016). En el lugar de los hechos se incautó un arma de fuego tipo pistola cromada, marca Bryco, calibre 3.80 mm, con seriales devastados.

Cabe destacar que el occiso era investigado por su presunta participación en el robo de una panadería en el sector El Cambur, ocurrido el 04/02/2026.

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