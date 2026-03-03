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La noche del lunes 2 de marzo de 2026 reportaron un choque múltiple en Tocuyito, en la Autopista Sur cercano al Mercado de Mayoristas. A las once de la noche se informó que una gandola se le desprendió el contenedor de carga.

El mismo impactó a dos vehículos que se encontraban en el canal de seguridad. Según contaron las personas que se encontraban en el lugar, uno de los vehículos estaba accidentado.

Choque múltiple en Tocuyito

Mientras que otro conductor había estacionado detrás para auxiliarlo. Los vehículos sufrieron daños severos, al sitio llegaron Bomberos del Municipio Libertador como grupos de rescate y organismos de seguridad.

El accidente se suma a los que han ocurrido en el estado Carabobo en lo que va de año. Hacemos el llamado a transitar con mucha prudencia en las vías del estado Carabobo como del país.

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