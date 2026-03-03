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El precio del dólar BCV hoy 3 de marzo de 2026 se ha mantenido en la banda de los 420 bolívares. El Banco Central de Venezuela, informó que el dólar para hoy estará en 421,87 bolívares y el euro en 493,53 bolívares.

Para este miércoles el dólar estará en 425,67 bolívares y el euro en 491,49 bolívares.

Mientras que la onza de oro sigue subiendo y hoy se cotiza en un monto de 5.148 dólares. El gramo ronda los 174 dólares en el mundo, hasta ahora hay muchas inversiones en búsqueda del metal precioso.

El precio del petróleo sigue en alza y este se mantiene en un costo de 77,18 dólares. Luego del conflicto de Estados Unidos e Irán este ha estado en alza. Se espera que este efecto dure varios días, al menos esta semana.

Mientras que en un monto 64.589,89 dólares se ha mantenido el valor del bitcoin en el mundo. Hasta ahora hay muchas expectativas con este indicador el cual ha estado en baja en los últimos meses.

Dólar BCV hoy 3 de marzo de 2026 y el Mundial de Fútbol

El Mundial de Fútbol 2026 será un enorme catalizador económico para Norteamérica, con un impacto global estimado en hasta $40,900 millones en el PIB. Se espera que el torneo, con 48 selecciones y 104 partidos, genere inversiones masivas en infraestructura, turismo y consumo, destacando la creación de 112,200 empleos temporales en México.

Impacto Económico Clave para 2026: México: Se prevé que el torneo aporte $2,730 millones de dólares en valor agregado (0.14% del PIB). Y genere más de 112,000 empleos. Se esperan 836 mil turistas adicionales.

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Estados Unidos: Se proyectan $30,500 millones en producción económica total y la creación de 185,000 empleos a tiempo completo. Premios y Beneficios: La FIFA distribuirá una cifra récord de $727 millones entre las selecciones participantes, con $50 millones para el campeón.

Sectores Beneficiados: Gastronomía, alojamiento, transporte y comercio minorista.

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