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Por Jaime Macías

Arranca el Clásico Mundial de Beisbol y con ello se acabó el tiempo de decir o declarar verdades, mentiras o fantasías por parte de directivos, managers y peloteros. Mientras para los comunicadores los análisis y pronósticos dejan de ser hipótesis, pasando a la práctica, que no es otra que el juego en el terreno.

Es bueno recordar, que esos análisis y pronósticos se hacen con base a lo que vemos en el papel, a las estadísticas, fama y trayectoria de los peloteros que integran los rosters de las diferentes selecciones, pero el beisbol nos tiene acostumbrado a que nada es lo que parece y solo vale el resultado del juego. O sea, con este deporte no hay nada escrito y nada se da por hecho hasta que termina, ejemplos e historias épicas lo respaldan.

Pero como dicen por ahí, yo también voy a dar mi humilde opinión sobre mi selección, a la cual voy a ligar con todos los órganos que involucran los sentimientos. Para mí, nuestra Vinotinto del Beisbol en esta edición, carece de algo que les sobraban a las otras, no cuenta con superestrellas, a excepción de Ronald Acuña, no hay divismo, por lo que esta camada no ha caído aún en poner sus caprichos sobre los intereses del equipo y aunque cueste creerlo, es una ventaja.

Eso sí, su nivel está entre la élite, ya tienen su propio brillo, nadie duda que está sobre el promedio, pero aún están en la transición que los eleve al olimpo de las luminarias, donde ya está su compañero Acuña. Y que mejor escenario para subir ese brillo, que una competencia donde están los mejores.

Estos muchachos saben que es su momento para opacar a muchos con su actuación, así que las ganas, el corazón, el hambre de triunfo está latente en ellos. No son favoritos, por ello saben que su triunfo eclipsaría cualquier anterior hazaña y de una serían leyendas del beisbol venezolano. A los míos voy y tú!

DATO: En el Clásico Mundial, los juegos siguen siendo a nueve innings, pero los lanzadores abridores solo pueden hacer un máximo de 65 pitcheos en la primera ronda, algo así como en lo mejor de los casos, cuatro innings, así esté lanzando no hit no run. Así que la clave está en las cinco entradas restante- No se coman ese cuento de análisis basados en la mejor rotación abridora, cuando está no llegará a cubrir ni la mitad del partido. El bullpen y la ofensiva es la clave.

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