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¡Ahora!, Tarifas de Movistar marzo 2026 actualizadas

By Redacción Carabobo
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Tarifas de Movistar marzo 2026

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Redacción Carabobo
Redacción Carabobo
IOTA Latino
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Las tarifas de Movistar marzo 2026 fueron ajustadas por la empresa operadora de los números 0414 y 0424. Pendiente de tu plan para este tercer mes del año en tu celular. Digitel también actualizó sus tarifas esta semana.

Tarifas de Movistar marzo 2026

Plan Movistar Plus 25 GB 7.601,77 bolívares.

Plan Movistar Plus 10 GB 4.804,66 bolívares

Plan 6gb 2.881,10 bolívares

Plan 4GB 1923.54 bolívares

Paquete básico 2GB 961,77 bolívares

Plan Full Plus 121,89 bolívares

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¡Atentos 0412 y 0422!, Tarifas de Digitel en marzo 2026

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SourceRDN Venezuela
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