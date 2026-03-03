Las tarifas de Movistar marzo 2026 fueron ajustadas por la empresa operadora de los números 0414 y 0424. Pendiente de tu plan para este tercer mes del año en tu celular. Digitel también actualizó sus tarifas esta semana.
Tarifas de Movistar marzo 2026
Plan Movistar Plus 25 GB 7.601,77 bolívares.
Plan Movistar Plus 10 GB 4.804,66 bolívares
Plan 6gb 2.881,10 bolívares
Plan 4GB 1923.54 bolívares
Paquete básico 2GB 961,77 bolívares
Plan Full Plus 121,89 bolívares
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