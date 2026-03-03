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Un profesor universitario falleció arrollado en Turmero en la mañana de hoy martes 3 de marzo. El lamentable hecho ocurrió en la avenida Intercomunal Maracay Turmero, a la altura del sector 19 de abril.

José Ramón Aponte Trujillo de 63 años de edad falleció en la transitada avenida, un conductor irresponsable se dio a la fuga tras el hecho. El docente iba a la parada para tomar un autobús a Maracay.

Aponte Trujillo iba hoy al Liceo Libertador, que está cerca de la Plaza Bolívar de la Ciudad Jardín. Hoy tendría el honor de entregar los títulos universitarios a los docentes, pero nunca llegó al acto académico.

Profesor universitario falleció arrollado en Turmero

El hecho entristeció a la comunidad estudiantil del liceo maracayero, Aponte Trujillo había sido elegido por los estudiantes para que les entregara el título. Era graduado de la Universidad de Carabobo.

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Los testigos presenciaron como venía un vehículo a exceso de velocidad que arrolló al profesor para luego darse a la fuga. El profesor murió de forma inmediata en la avenida, había sufrido múltiples lesiones debido al impacto del carro.

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