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Yadier Molina firmó por dos temporadas con Magallanes, Lisson no sigue con el equipo

By Danny Valdiviezo
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Yadier Molina firmó por dos temporadas con Magallanes

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Danny Valdiviezo
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El mánager Yadier Molina firmó por dos temporadas con Magallanes. El mánager del año y mánager campeón seguirá dirigiendo a los turcos. Molina, exgrandeliga de los Cardenales de San Luis está ahora como coach en esa organización.

El gran ausente en los técnicos es Mario Lisson quien no sigue con el equipo. El exjugador de los Navegantes estuvo con el club luego de la renuncia de Eduardo Pérez, su puesto lo toma Roberto Espinoza. Quien el año pasado dirigió un juego y ganó.

Yadier Molina firmó por dos temporadas con Magallanes

El Manager del Año estará acompañado por el siguiente staff:

Roberto Espinoza – Coach de Banca

Darwin Marrero – Coach de Pitcheo

Endy Chávez – Coach 1ra Base

Stubby Clapp – Coach 3ra Base

Kleininger Terán – Coach de Bateo

Miguel Socolovich – Coach de Bullpen

Victor Ramos – Coach Control de Calidad

Eliezer Alfonzo – Asistente al Coach de Bateo

Clemente Álvarez – Coach de Receptores

Félix Escalona – Coach Asistente

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SourcePrensa Magallanes
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