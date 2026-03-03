El mánager Yadier Molina firmó por dos temporadas con Magallanes. El mánager del año y mánager campeón seguirá dirigiendo a los turcos. Molina, exgrandeliga de los Cardenales de San Luis está ahora como coach en esa organización.
El gran ausente en los técnicos es Mario Lisson quien no sigue con el equipo. El exjugador de los Navegantes estuvo con el club luego de la renuncia de Eduardo Pérez, su puesto lo toma Roberto Espinoza. Quien el año pasado dirigió un juego y ganó.
Yadier Molina firmó por dos temporadas con Magallanes
El Manager del Año estará acompañado por el siguiente staff:
Roberto Espinoza – Coach de Banca
Darwin Marrero – Coach de Pitcheo
Endy Chávez – Coach 1ra Base
Stubby Clapp – Coach 3ra Base
Kleininger Terán – Coach de Bateo
Miguel Socolovich – Coach de Bullpen
Victor Ramos – Coach Control de Calidad
Eliezer Alfonzo – Asistente al Coach de Bateo
Clemente Álvarez – Coach de Receptores
Félix Escalona – Coach Asistente
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