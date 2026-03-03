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En un ambiente cargado de espíritu competitivo, se llevó a cabo el I Estadal Invitacional Federado de Natación con la participación de más de 150 atletas en el complejo de piscinas del Polideportivo Misael Delgado de Valencia.

En una actividad organizada por la Asociación de Deportes Acuáticos de Carabobo, y que contó con el respaldo de la Gobernación del estado Carabobo, a través de la Fundación Carabobeña para el Desarrollo del Deporte (Fundadeporte).

Leobaldo Gómez, presidente de Fundadeporte, señaló que 16 clubes de natación de la región inscribieron a sus atletas para conseguir marcas que permitan conformar la selección de Carabobo de cara a los Juegos Nacionales Estudiantiles y los Juegos Deportivos Nacionales que se realizarán este año.

Realizado I Estadal Invitacional Federado de Natación en Carabobo

“Estamos evaluando todos los talentos en este estadal que nos permitirá conocer los registros de cada uno de los competidores y así armar una selección competitiva para cada una de las competencias en las que Carabobo dirá presente y siempre apostará por llevarse la victoria”, expresó.

Asimismo, destacó que este campeonato contó con la participación de equipos invitados de los estados Aragua, Cojedes y Falcón, para así medir fuerzas con otras selecciones y también fortalecer la masificación de esta disciplina, dando cumplimiento a los lineamientos del Presidente Nicolás Maduro, el Ministro del Poder Popular para el Deporte, Franklin Cardillo, y el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava.

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