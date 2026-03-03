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La Policía de Cojedes capturó a sujeto por porte ilícito de arma. En una rápida respuesta a las denuncias de la comunidad, funcionarios pertenecientes a los cuadrantes de paz en Tinaco. Lograron la aprehensión de un ciudadano identificado como Jean Morales de 36 años de edad, por portar un arma de fuego en el sector San Luis II.

El procedimiento se llevó a cabo tras recibir una llamada de emergencia a través de las líneas de atención ciudadana. En la cual vecinos del sector alertaron a la policía Estadal sobre la presencia de un hombre armado que merodeaba la zona en actitud sospechosa.

Al llegar al sitio, los funcionarios avistaron a un individuo con las características descritas por los denunciantes. Tras realizarle la debida inspección corporal de acuerdo con los protocolos establecidos, se le incautó un arma de fuego, tipo escopeta, número 20 sin seriales visibles.

Policía de Cojedes capturó a sujeto por porte ilícito de arma

El director de este organismo P/C Agusmil Fernando Mendoza manifestó que, el detenido posee un historial delictivo previo. Con registros por los delitos de: Robo Genérico y Posesión de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.

“Gracias a la confianza de la ciudadanía y a la denuncia oportuna, hemos logrado sacar de circulación un arma que representaba un riesgo para nuestras familias cojedeñas . Ejerciendo la seguridad ciudadana”, declaró el director de Poli-Cojedes.

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El detenido y la evidencia recolectada fueron puestos a la orden de la Fiscalía Primera del Ministerio Público para el inicio del proceso judicial correspondiente.

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