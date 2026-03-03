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Funcionarios del CICPC pertenecientes a la Delegación Municipal Valencia lograron esclarecer el homicidio de Yeider Herrera Oliveros (32) ocurrido el pasado 24 de febrero en la Urbanización Popular Trapichito.

Tras labores de investigación de campo y análisis técnico-científicos, los agentes capturaron a Ernesto Ely Sánchez Rojas, de 33 años y apodado «Toelito«, como el presunto responsable del crimen. El detenido, quien posee antecedentes penales por posesión de estupefacientes y uso de facsímil de arma de fuego, habría actuado movido por una venganza personal tras la muerte de un pariente en la República de Colombia.

Esclarecido el homicidio en Trapichito por el CICPC

Según el reporte oficial, Sánchez Rojas sospechaba que Herrera Oliveros fue el autor de la muerte de su familiar en el vecino país; por tal motivo, el agresor vigiló sus movimientos y esperó su retorno a Venezuela para interceptarlo. Propinándole así, en su regreso, varios disparos que le cegaron la vida de forma inmediata.

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Durante el procedimiento de captura, las autoridades lograron recuperar la motocicleta utilizada para el traslado del victimario y localizaron el arma de fuego con la que se cometió el delito. El caso fue puesto bajo la jurisdicción del Ministerio Público para el debido proceso penal contra el señalado.

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