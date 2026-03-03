Compartir

Este lunes 2 de marzo, una delegación de estudiantes de Venezuela partió con destino a Vietnam para participar en la fase final de la Competencia Internacional de Matemáticas Aplicadas (VIAMC).

El certamen, que se llevará a cabo en la ciudad de Da Nang del 5 al 8 de marzo, reúne a las mentes jóvenes más brillantes de diversos continentes para medir sus habilidades en la resolución de problemas lógicos y numéricos de nivel avanzado, consolidándose como uno de los retos académicos más exigentes del calendario escolar internacional.

Venezuela en la final matemáticas en Vietnam

Entre los integrantes del equipo nacional destaca Joseph Pérez, un estudiante de 13 años proveniente del colegio Fe y Alegría La Consolación en Puerto Ordaz, estado Bolívar. Joseph, quien ya posee una medalla de bronce obtenida en una olimpiada previa en Indonesia, representa el esfuerzo de una generación de alumnos que han profundizado su formación en áreas críticas como ecuaciones de segundo grado, radicales y graficación.

En declaraciones ofrecidas a Radio Fe y Alegría Noticias antes de su partida, el joven subrayó que la rapidez y la precisión serán los factores determinantes para aspirar al podio en esta cita asiática.

La VIAMC no solo evalúa el dominio teórico de los participantes, sino su capacidad para aplicar operaciones complejas en situaciones prácticas bajo presión. El éxito de estos estudiantes es el resultado de un acompañamiento integral que combina el apoyo familiar y la guía pedagógica constante de sus instituciones educativas.

Con el inicio de esta competencia el próximo jueves, Venezuela busca reafirmar su potencial en las ciencias exactas. Mientras, los jóvenes delegados asumen el compromiso de elevar el pabellón nacional a través de la excelencia académica y el intercambio cultural en territorio vietnamita.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Venezolano César Leal conquista medalla de plata en competencia internacional de matemáticas