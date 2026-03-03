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El FC Barcelona recibió este martes 3 de marzo al (vs) Atlético de Madrid con la misión casi imposible de remontar el 4-0 resultado en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey. Desde el silbatazo inicial, el conjunto local volcó su ataque sobre el área colchonera, pese a perder temprano a Jules Koundé por lesión al minuto 11.

El asedio rindió frutos al minuto 29, cuando Marc Bernal abrió el marcador, encendiendo las esperanzas de la afición. Antes de irse al descanso, un penal ejecutado por Raphinha en el tiempo agregado puso el 2-0, dejando la eliminatoria abierta para la segunda mitad.

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Resultado de Barcelona vs Atlético

En el complemento, el guion se mantuvo con un Barcelona dueño del balón y un Atlético pertrechado en su área. Sostenido únicamente por las intervenciones del guardameta Juan Musso. Sin embargo, al minuto 72, Marc Bernal apareció nuevamente para firmar su doblete y poner el 3-0 en el marcador.

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Con este resultado, el equipo de Hansi Flick se encuentra a un solo gol de forzar la prórroga y completar una remontada histórica, mientras que los dirigidos por el «Cholo» Simeone apelan a su resistencia defensiva para proteger la mínima ventaja que aún conservan en el global.

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