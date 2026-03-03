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La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) localizó y destruyó este martes 3 de marzo una aeronave vinculada a los grupos denominados «Tancol» en el sector El Piojo, municipio Autana del estado Amazonas. El procedimiento permitió la detección de una avioneta de ala fija, modelo Baron 58 y siglas PR-NIB, que se encontraba oculta en una zona estratégica. Esta acción forma parte de los despliegues permanentes en la frontera sur para desarticular las rutas aéreas ilegales que intentan vulnerar el espacio soberano venezolano.

Además se pudo conocer que la Unidad de Reacción Rápida (URRA) de combate mixta, también utilizo un importante alijo de suministros logísticos. Mismos, que están destinados a garantizar la operatividad de vuelos ilícitos en la región.

FANB destruye aeronave en Amazonas

En total, se destruyeron 3.800 litros de combustible y 200 litros de aceite Aeroshell, insumos críticos para este tipo de naves. Según informó el Comando Estratégico Operacional de la FANB (Ceofanb), todo el material fue neutralizado en el sitio del hallazgo, y el procedimiento quedó a la orden del Ministerio Público para profundizar en las investigaciones que permitan identificar a los responsables de estas actividades criminales.

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