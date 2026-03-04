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Los órganos de justicia de Venezuela otorgaron el beneficio de amnistía con libertad plena a un total de 6.071 ciudadanos que realizaron dicha solicitud. La información fue suministrada por Jorge Arreaza, presidente de la Comisión de Seguimiento de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática.

Arreaza, detalló desde la sede del Poder Legislativo que la medida alcanza a 5.826 personas que ya se encontraban bajo régimen de presentación. Además de otros 245 ciudadanos que permanecían privados de libertad hasta el momento de ejecutarse la decisión judicial.

Amnistías con libertad plena en Venezuela

Durante el balance, el parlamentario también reportó que el Sistema de Justicia Militar otorgó medidas cautelares a 31 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Estos militares estarían vinculados a eventos de confrontación política registrados anteriormente en el país. Con esta cifra, las instituciones buscan dar cumplimiento a los mecanismos legales establecidos en la Ley de Amnistía, orientados a resolver la situación jurídica de los procesados y actualizar el estatus penal de quienes mantenían restricciones de libertad o procesos abiertos bajo esta normativa.

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