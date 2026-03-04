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El rapero y productor Sean «Diddy» Combs, tendrá una reducción de condena. Combs, quien cumple una sentencia de 50 meses por delitos relacionados con el transporte para ejercer la prostitución, será liberado cinco semanas antes de la fecha establecida originalmente.

Esta reducción de pena responde a su participación activa en el Programa Residencial de Abuso de Drogas (RDAP), un tratamiento intensivo que el artista cursa en la correccional federal Fort Dix, en Nueva Jersey. Según un portavoz oficial, el músico se ha enfocado en su crecimiento personal y ha mostrado compromiso con el proceso de rehabilitación desde su ingreso.

Reducción de condena para Sean Diddy Combs

Los registros de la Oficina Federal de Prisiones confirmaron que la nueva fecha de salida oficial es el 25 de abril de 2028. Adelantando el cronograma que inicialmente apuntaba al 4 de junio de ese mismo año. Combs fue condenado tras un juicio de alto perfil donde se le halló culpable de dos cargos menores, aunque fue absuelto de delitos más graves como asociación ilícita y trata de personas. Desde su detención en septiembre de 2024, el caso ha captado la atención global. Esta medida legal representa el primer beneficio procesal que recibe el rapero durante su estancia en prisión.

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