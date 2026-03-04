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El fiscal general adjunto de Washington, Todd Blanche, calificó de «completamente falsa» la versión sobre una presunta investigación judicial contra la mandataria.

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a desmentido de manera categórica una publicación de la agencia de noticias Reuters que señalaba, sin presentar pruebas, una supuesta acusación de Estados Unidos contra la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

El reporte del medio internacional aludía a presuntos cargos de corrupción y lavado de dinero. Sin embargo, la narrativa fue desvirtuada formalmente por el propio fiscal general adjunto de Washington, Todd Blanche. El funcionario estadounidense aseguró a través de sus canales oficiales que la información carece de veracidad. Además cuestionó el origen de la noticia difundida por la agencia.

Desmentido Reuters sobre Delcy Rodríguez

Desde el Ejecutivo venezolano se desestimaron estas publicaciones. Las autoridades consideran estas acciones parte de una estrategia de desinformación para generar desestabilización externa y afectar su imagen. El comunicado oficial resalta que estas narrativas no poseen sustento real. Con este desmentido, el Gobierno nacional reafirma su rechazo a los episodios de manipulación mediática.

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