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Triple choque frente a Residencias Los Paraísos causó retención en Valencia

By Lubin Molero
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Choque en Residencias Los Paraísos Valencia
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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Un choque múltiple entre tres vehículos generó retención vial durante la tarde de este martes frente a Residencias Los Paraísos, en la ciudad de Valencia. El siniestro ocurrió en un momento crítico, coincidiendo con una falla en el suministro eléctrico que dejó fuera de servicio los semáforos del sector, lo que incrementó significativamente las colas y dificultó el tránsito en las vías adyacentes.

Comisiones de las autoridades policiales de Valencia se trasladaron de inmediato al lugar de Residencias Los Paraísos para realizar el levantamiento del triple choque y restablecer el orden en la zona. Según los reportes preliminares, el incidente solo dejó daños materiales y, afortunadamente, no se registraron personas lesionadas.

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