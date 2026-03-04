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Las redes sociales han hecho eco de los autos eléctricos que se incendian por el calor en sus baterías, sin embargo, la ciencia ha revelado lo contrario. Una investigación desarrollada por científicos de la Universidad de Michigan trae calma a los dueños de autos eléctricos que temían ser víctimas de incendios por calor.

Aunque las altas temperaturas aceleran reacciones químicas que degradan las celdas, el estudio realizado en 300 ciudades del mundo demuestra que los avances recientes en gestión térmica y química de materiales han logrado blindar a los modelos más nuevos contra el desgaste prematuro.

Autos eléctricos se incendian por batería

Los datos son contundentes: mientras que las baterías fabricadas entre 2010 y 2018 podían perder hasta un 30 % de su vida útil en zonas calurosas, los modelos producidos a partir de 2019 reducen ese riesgo a un máximo del 10 %.

Los expertos señalan que el factor crítico no es una ola de calor puntual, sino el aumento sostenido de la temperatura interna. Sin embargo, la ingeniería actual compensa con creces este impacto, garantizando que la movilidad eléctrica siga siendo viable incluso en los escenarios más extremos del cambio climático.

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