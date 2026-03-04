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La leyenda de la enfermera del Hospital Vargas de Caracas es una de las más sonadas de los centros de salud de la capital. Nadie ha visto el rostro de la mujer, pero saben que alguien entra a los cuartos en avanzadas horas de la noche.

Algunos destacan que esta susurra al oído, no para asustar más bien para que el paciente mejore. No se escuchan pasos de la mujer profesional de la enfermería pero deja un aroma a jazmines.

Otros pacientes indican que deja un olor en los cuartos como si hubiera utilizado un desinfectante propio de años antiguos. Hay pacientes que afirman que han mejorado luego que esta incluso suministre un tratamiento.

Por supuesto, el personal destaca que esto no es cierto, pero por otro lado hay personas que indican que han sentido la presencia de alguien en la madrugada. Como si estuviera alguien de guardia. De igual modo, que indican que siempre ha estado en casos graves.

La enfermera del Hospital Vargas

En horas de la madrugada, los pacientes indican que sienten a alguien que entra, pero que el sueño es profundo luego de escucharla. Otros indican que pudo haber sido alguien que trabajó allí hace décadas.

Recordemos que este hospital es uno de los más antiguos de la capital, y uno de los que se mantiene a pesar del tiempo. Y sigue siendo referencia principal de centros de salud de la capital Caracas.

No olvidemos que el doctor José Gregorio Hernández trabajó, enseñó y dirigió el Hospital Vargas en Caracas, siendo una figura clave en su modernización. Fundó el Laboratorio del Hospital Vargas y las cátedras de Histología y Bacteriología, consolidando su labor docente.

Hoy por hoy esta es una de las leyendas más sonadas de la capital, al igual que la del enano de la Catedral. La leyenda del carretón, la de la esquina del muerto en una de las esquinas.

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