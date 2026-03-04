Compartir

La socerafobia es el miedo irracional, intenso y desproporcionado hacia los suegros, derivado del latín socer (suegro) y phobia (miedo). Se caracteriza por ansiedad extrema, evitar encuentros familiares y temor a ser juzgado o desaprobado por ellos.

Este es uno de los que se conoce solo como el miedo a los suegros, el mismo puede derivar de un problema con estos. El cual puede convertir la relación con ellos en conflictos tormentosos de lado y lado.

Detalles clave sobre la socerafobia:

Síntomas: Puede incluir nerviosismo, pánico, sudoración y evitación de eventos como Navidad o reuniones familiares. Muchos de los yernos o nueras le huyen a este tipo de relaciones precisamente por lo que provoca.

Origen: A menudo surge en los primeros encuentros o ante el temor a no cumplir con las expectativas de los padres de la pareja. Desde allí y a pesar de llegar al matrimonio sigue existiendo el problema entre ambas partes.

Diferencia: Es distinta de la penterafobia, que se enfoca específicamente en el miedo extremo a la suegra. Este ya es a ambos tanto al suegro como a la suegra, más que todo es a ser desaprobado.

Tratamiento: Se recomienda la ayuda de un profesional de la salud mental para superar la ansiedad. Buscar siempre entendimiento y sobre todo ir perdiendo el miedo y enfrentar el problema.

Algunas fuentes señalan que, más que una fobia clínica, a menudo se trata de un término utilizado para describir la aversión extrema. O un nivel de ansiedad significativo ante los suegros.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas