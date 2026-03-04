Compartir

Si no puedes retirar tu pasaporte, un familiar puede hacerlo en el Saime, cumpliendo con varios requisitos. La información la dio a conoce el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería de Venezuela a través de sus redes sociales en las últimas horas.

Requisitos para que un familiar pueda retirar tu pasaporte

Debes llenar la planilla de autorización emitida directamente por el sistema oficial del Saime.

Se debe pagar un arancel administrativo correspondiente.

Documentos de identidad que validen tanto la identidad del autorizado como el parentesco con el titular.

Planilla de autorización emitida directamente por el sistema oficial del Saime.

Para completar el trámite

Se debe entrar al portal del Saime y generar la planilla de autorización.

Además se debe revisar los datos del familiar de manera que coincidan con su número de cédula.

Para esto se debe presentar la planilla en la oficina respectiva en la ciudad de Caracas para el retiro del pasaporte.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas