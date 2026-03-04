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El estado del tiempo hoy 4 de marzo en Venezuela destaca nubosidad en algunos estados del país en horas de la mañana. Despejado en algunas zonas de la región central, en los estados Aragua, Carabobo como en Miranda.

Venezuela* amanece con nubosidad fragmentada y algunas zonas parcialmente nubladas; áreas nubladas sobre *Bolívar, Amazonas, sur de Guárico, partes de Apure, Táchira y Mérida*. Zona central con nubosidad al igual que la región andina.

Situación General, prevalecerá cielo con nubosidad de parcial a despejado en gran parte del territorio nacional. Aun así, se espera el desarrollo de mantos nubosos de tipo estratiforme, acompañados de lluvias o lloviznas dispersas en *Delta Amacuro y Amazonas.

Muy pendientes del oleaje el cual ha estado alto en esta semana, hoy se esperan olas de tamaño entre uno y medio y dos metros.

Estado del tiempo hoy 4 de marzo en Venezuela según el INAMEH

Zona costera del país con nubosidad en la mañana, especialmente en el litoral central como en el occidental. Además de nubes en la región insular del país, se espera por el sol radiante en la mañana.

El calor nuevamente se sentirá en el país, especialmente en las regiones, centrales, orientales y occidentales. Nubosidad con lluvias en las zonas andinas en los estados Trujillo, Mérida y Táchira.

En el estado Mérida, se esperan ocho grados en las zonas montañosas y en horas de la madrugada. Zonas de montaña del centro del país, con agradable clima en horas de la mañana.

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