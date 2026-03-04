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Muchas veces preparamos una torta, pero falta la cubierta, y un rico merengue suizo es lo mejor para decorarlo. Esta receta te ayudará para colocar el punto final a tus postres, sobre todo si son pasteles o cupcakes.

Merengue suizo, ingredientes:

4 claras de huevo (a temperatura ambiente)

200 g de azúcar blanca (1 taza)

1 pizca de sal

1 cucharadita de extracto de vainilla (opcional)

Preparación:

Preparar baño María:

Llena una olla con un poco de agua y ponla a fuego medio. Coloca un bowl resistente al calor (de vidrio o acero) sobre la olla, asegurándote de que no toque el agua.

Disolver el azúcar: En el bowl, mezcla las claras, el azúcar y la pizca de sal. Calienta mientras mezclas constantemente con batidor de globo hasta que el azúcar se disuelva por completo (unos 3–5 min).

Para saber si está listo, frótate un poco entre los dedos: si no sientes granitos, ya está.

Batir hasta punto firme:

Retira el bowl del calor y comienza a batir con batidora eléctrica (alta velocidad). Bate hasta que se formen picos firmes, brillantes y sedosos. Esto puede tardar de 5 a 10 minutos.

Agregar vainilla (opcional), cuando ya tengas el merengue listo, puedes añadir la vainilla y batir unos segundos más para integrarla.

Asegúrate de que el bowl esté completamente limpio y sin grasa, o el merengue no montará bien. No uses yema ni una gota de agua. Puedes usarlo para decorar pasteles, tortas, entre otros postres.

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