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Fue abatido Raiwy el monstruo de las Agüitas en Tocuyito, Fundación CAP, el procedimiento fue informado por la Policía de Carabobo en sus redes sociales en las últimas horas. El sujeto está señalado de ser líder de la banda y azote del sector.

Funcionarios del Centro de Coordinación Policial Tocuyito, desplegados en labores de patrullaje y vigilancia en la parroquia Tocuyito, municipio Libertador; lograron neutralizar a un peligroso delincuente conocido como “Raiwy, El Monstruo de las Agüitas”.

Durante el patrullaje constante en la zona, el sujeto abrió fuego contra la comisión policial, obligando a los funcionarios a aplicar el Uso Progresivo y Diferenciado de la Fuerza (UPDF). Para salvaguardar su integridad y la de la comunidad.

Abatido Raiwy el monstruo de las Agüitas en Tocuyito

El individuo, era el líder de un Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada, (involucrado en robos y otros delitos en la zona de Guacara, estado Carabobo). Además poseía antecedentes por robo genérico y tráfico de sustancias estupefacientes.

Como registros judiciales previos. Tras resultar herido en el intercambio de disparos, fue trasladado al CDI Antonio Lisnero, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento. Dijo la policía.

Además se incautó un arma de fuego tipo pistola 9 milímetros como municiones percutidas y sin percutir. Como un bolso con envoltorio de presunta marihuana (aprox. 130 grs). Y una Motocicleta azul, placa AQ2P55T.

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