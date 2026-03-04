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El Cuerpo de Bomberos de Valencia sofocó incendio en Flor Amarillo, el hecho ocurrió ayer martes 3 de marzo de 2026 en horas de la tarde. Vecinos del sector dieron la información a través de los números de emergencia.

Indicaron los bomberos que los efectivos atendieron de manera oportuna un incendio en un terreno baldío ubicado en el sector Fundación Valencia II (Flor Amarillo sur de la ciudad). Evitando su propagación en el lugar.

Enseguida atacaron las llamas y luego quedaron con labores de refrescamiento en el lugar. La extinción de este incendio se suma a los otros donde han actuado los electivos bomberiles de la ciudad industrial en los últimos días.

Cuerpo de Bomberos de Valencia, ¿cómo se origina un incendio de vegetación?

Un incendio de vegetación se origina por la ignición de material combustible (árboles, arbustos, pastos) debido a causas humanas. Entre ellas descuido, intencionalidad, maquinaria o naturales (rayos).

Intensificado por condiciones climáticas adversas como sequías, altas temperaturas y vientos fuertes. La combinación de falta de humedad y calor seco facilita la propagación de las llamas en un terreno.

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