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Astros sorprendió a Venezuela en juego de preparación de cara al Clásico

By Danny Valdiviezo
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Omar López, mñanager de Venezuela. Foto: El Foco.

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Danny Valdiviezo
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Astros sorprendió a Venezuela en juego de preparación de cara al Clásico Mundial de Beisbol con pizarra de 3×1. Los criollos se vieron carentes a la ofensiva y solo pudieron fabricar una sola carrera.

El encuentro amistoso entre criollos y siderales se llevó a cabo en el Cacti Park en West Palm Beach. En el segundo tramo el elenco venezolano anotaron una carrera, Wilyer Abreu sonó triple llevando a la goma a Maikel García.

Astros sorprendió a Venezuela en juego de preparación de cara al Clásico

Mientras que la ofensiva de Houston despertó en el sexto episodio ante un descontrol de Daniel Palencia. Un sencillo de Cam Smith permitió que estos igualaran las acciones a una carrera por lado.

El venezolano Carlos Pérez que se encuentra con Houston mostró su poder al sacarla del parque y colocar cifras definitivas al encuentro. Este fue el primer juego de preparación de Venezuela.

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Hoy miércoles Venezuela tiene previsto recibir a los Nacionales de Washington para el segundo encuentro de cara al Clásico. Hoy se tiene previsto mostrar más jugadores en acción por parte de la selección nacional.

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SourceDiario Meridiano/Caracas Venezuela
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