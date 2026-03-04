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El aumento salarial en Venezuela sigue en tendencia, el ministro del Trabajo, Eduardo Piñate dijo que se va a retomar la constituyente laboral. Esta misma semana, dijo Piñate se va a retomar la misma de una manera intensiva.

De esa manera se tomarán los puntos de importancia de esta constituyente y se va a ir estudiando el aumento de salario. En la actualidad están en fases de discusiones del probable aumento.

“Vamos a debatir esta semana ya el plan de retoma en función de múltiples temas que quedaron planteados en diciembre. Tiene que ver con los derechos de los trabajadores, los derechos socioeconómicos y debates importantes sobre la legislación laboral”, dijo Piñate.

El aumento salarial en Venezuela

La constituyente laboral servirá para debatir las actualizaciones sobre la legislación laboral del país. Donde además se discuta un ajuste sostenible buscando fórmulas para ir en el aumento del ingreso de los trabajadores.

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“Son diversos temas que vamos a retomar ya esta semana convocamos a la Comisión Promotora Nacional para ya arrancar”, dijo Piñate. Se espera sobre los avances de esta materia.

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