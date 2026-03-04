Compartir

Una venezolana falleció en un gimnasio de Cartagena, el hecho ocurrió el lunes 2 de marzo de 2026. La mujer de 32 años quedó identificada como Melannis Nahomi Vásquez Palacios, quien estaba haciendo rutinas de ejercicios en el gimnasio Smart Fit.

La mujer estaba en rutinas el hombro cuando cayó al piso repentinamente. Enseguida llegó al sitio un equipo de paramédicos para atender a la mujer. Iniciando maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Venezolana falleció en un gimnasio de Cartagena

Durante varios minutos estuvieron intentando reanimarla, pero no respondió a los primeros auxilios, muriendo en el establecimiento. Vásquez Palacios asistía todas las tardes al gimnasio donde murió.

NO DEJES DE LEER AHORA: Joven de 22 años fingía tener 14 en redes sociales para contactar menores y tener encuentros íntimos

Residía en el barrio Torices de Cartagena desde hace dos años, la muerte de la dama ha sido catalogada de natural. Mientras el cadáver fue llevado a una sede de medicina forense en Zaragocilla para trámites judiciales.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas