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Para asegurar la recepción de bonos y beneficios en el Sistema Patria, es fundamental mantener actualizados los datos en tu perfil. Datos de contacto: Número de teléfono principal certificado, correo electrónico activo y contraseña segura.

Datos personales y laborales: Dirección de habitación (comunidad), perfil de trabajo actual y carga familiar. Verificación de seguridad: Certificar el teléfono (vinculado al Banco de Venezuela) y configurar la imagen de seguridad.

Registros adicionales: Responder encuestas, verificar vehículo/moto si aplica, y registrar cuentas bancarias para transferencias.

Asegurar la recepción de bonos Patria, detalles a revisar

Verificación de Teléfono y Correo: Asegúrate de que el número telefónico sea el principal y certificado, y que el correo electrónico esté confirmado para mayor seguridad.

Números Oficiales: Los mensajes de bonos provienen de los números 3532, 67373 y 3777. Actualización de Domicilio: Confirma tu dirección de habitación actual y la comunidad en la sección «Perfil».

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Núcleo Familiar: Mantén el núcleo familiar actualizado para asegurar la asignación de beneficios. Se recomienda revisar la plataforma regularmente para aceptar bonos y completar las encuestas, lo que aumenta las posibilidades de recibir asignaciones.

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