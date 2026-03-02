Compartir

Fue suspendida la visita pública en el funeral de Willie Colón, mediante un comunicado los familiares dieron a conocer el motivo. La visita estaba pautada para el próximo 8 de marzo, pero los familiares destacaron que por motivos de seguridad inesperados se suspendió.

Dijo el comunicado que estaban esperando seguidores de todo el mundo. Muchas personas de distintos puntos del continente americano como europeo estaban planeando ir a dar el último adiós a Colón.

Pero decidieron suspender el evento al público, mientras que el 7 de marzo se estarán efectuando los actos velatorios del cantante y compositor solo para la familia. Los familiares de Willie agradecieron el amor y la compresión de todos por la suspensión.

Suspenden visita pública en el funeral de Willie Colón

Mientras resaltaron que el lunes 9 de marzo se estará efectuando la misa por el descanso eterno del cantante a las nueve de la mañana en la Catedral de San Patricio. La cual contará con transmisión en vivo.

NO DEJES DE LEER AHORA: ¿Cuándo será velado Willie Colón? Y se conoció la causa de muerte

Se esperaba una visita nutrida por parte de los seguidores del cantante y compositor que murió a los 75 años de edad el pasado 21 de febrero. Muchas personas lamentaron el deceso de Colón.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas