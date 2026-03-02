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Buscan a un sujeto por dar muerte de dos PNB en el Junquito, en el kilómetro 12 de esa zona de la capital fueron atacados los oficiales. En días pasados los uniformados que eran hermanos fueron asesinados en horas de la noche en el sector conocido como Tipetiripe.

Estos quedaron identificados como Jota Rebolledo quien estaba asignado a espacios acuáticos como Jinson Rebolledo, adscrito a la División de Hurto y Robo de Vehículos; de la Policía Nacional Bolivariana, dijo Últimas Noticias.

Muerte de dos PNB en El Junquito

Un sujeto apodado “El Coco” es buscado ampliamente por las autoridades, este está señalado de desenfundar un arma de fuego contra los oficiales. En el lugar falleció uno de los uniformados.

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Mientras el otro fue llevado de emergencia al Hospital Miguel Pérez Carreño donde ingresó sin signos vitales. Una mujer que se encontraba en el lugar resultó herida de bala y se encuentra recluida en el centro de salud capitalina.

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