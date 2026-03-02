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El eclipse del 3 de marzo se va a observar en horas de la madrugada en varias ciudades del mundo y en Venezuela. El evento será la Luna de Sangre, cuando la misma se pondrá color rojizo.

Este eclipse no se volverá a ver hasta finales del 2028, dijo la NASA en las últimas horas. Este se podrá observar siempre y cuando la nubosidad lo permita. En ciudades de América del Norte como América Central.

Eclipse del 3 de marzo se observará a esta hora

Además del este de Australia, como en Nueva Zelanda, en otras naciones se verá parcial. En nuestro país se observará en un 60%. Cerca de las 4:44 minutos de la madrugada empezará el mismo.

La luna podría estar tenida de rojo o un color naranja opaco dijeron los expertos hasta las seis y media de la mañana.

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