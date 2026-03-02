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El precio del dólar BCV hoy 2 de marzo de 2026 nos señala que la divisa se encuentra en la banda de los 400 bolívares. El Banco Central de Venezuela, informó que el dólar para hoy estará en 419,98 bolívares y el euro en 495,60 bolívares.

Para este martes el dólar estará en 421,87 bolívares y el euro en 493,53 bolívares.

Mientras que la onza de oro sigue en un costo de 5.390 dólares y en un precio aproximado el gramo en 164 dólares. El “metal precioso” sigue siendo uno de los más buscados en la economía.

El precio del petróleo se disparó a nivel mundial luego de los ataques de Estados Unidos a Irán el fin de semana. El barril de petróleo se ubica en un costo de 75,34 dólares, llegando a estar sobre los 79 dólares.

Mientras que el precio del bitcoin se mantiene en el mundo en un costo de 65.483.59 dólares. Este llegó a estar ya hace un año sobre los 123 mil dólares y luego se vino en picada en el mundo.

Dólar BCV hoy 2 de marzo de 2026, producción de cacao en Venezuela

Venezuela produce aproximadamente entre 16.000 y 20.700 toneladas de cacao al año, destacándose por ser un productor de cacaos finos de aroma de alta calidad. Cerca del 50% de esta producción se destina a la exportación.

Producción anual: Aproximadamente 16.000 – 20.700 toneladas.

Exportación: Alrededor del 50% de la producción nacional.

Rendimiento: Cerca de 350 kg por hectárea, por debajo del promedio mundial (600 kg/ha).

Calidad: Reconocido mundialmente por sus cacaos finos de aroma www.purochocolate.life.

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Tendencia 2025: Se reportó un crecimiento del 10% en el primer semestre de 2025, con precios internacionales estables Correo del Orinoco.

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