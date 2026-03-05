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Realizado Festival Ecológico en CEIM José Vicente Lecuna. En aras de fortalecer la conciencia sobre el cuidado del medio ambiente en la población, más de 200 niños y niñas participaron en un Festival Ecológico en la parroquia Miguel Peña del municipio Valencia.

En una actividad organizada por la Gobernación del estado Carabobo, a través de la Secretaría de Ordenación del Territorio, Ecosocialismo y Recursos Naturales (Sotern).

Alan Delgado, secretario de Ordenación del Territorio, Ecosocialismo, y Recursos Naturales, señaló que durante esta jornada, los pequeños junto con sus docentes. Así como más de 170 padres y representantes, elaboraron trajes típicos con ropa reutilizable.

Para así fomentar la cultura del reciclaje de la mano con las manifestaciones culturales, así como la germinación de plantas ornamentales tradicionales.

Festival Ecológico en CEIM José Vicente Lecuna

“Estamos felices de celebrar este festival, donde no solo nuestros jóvenes aprenden más sobre el cuidado de nuestro medio ambiente, sino que también lo hacen junto a sus profesores y sus padres, quienes juegan un rol protagónico en su formación académica y personal, es por eso que seguimos trabajando en pro de generar esa conciencia ecosocialista en nuestro pueblo”, expresó.

Explicó que durante este evento se realizó el lanzamiento del Programa de Enseñanza del Joropo. Donde los participantes podrán fortalecer los valores culturales nacionales de la mano con el cuidado de los espacios naturales.

“Este equipo multidisciplinario no solo busca generar una conciencia ambiental en nuestros infantes. Sino que también se sientan orgullosos de ser venezolanos, por lo que este programa ayudará a que los pequeños usen los trajes típicos ecológicos”, dijo.

Participación activa

Delgado destacó la participación activa de las comunidades y diversas instituciones del Estado para llevar a cabo esta jornada que permite el fortalecimiento del desarrollo educativo de los niños y niñas.

En cumplimiento con las directrices emanadas por el Presidente Nicolás Maduro, y realizadas de manera articulada por la Presidenta encargada Delcy Rodríguez, el Gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava.

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