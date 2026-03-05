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Lescon Group abrió sus puertas en el Mercado Los Guairos de Valencia con una celebración cargada de alegría para dar la bienvenida a un nuevo concepto en calzados al mayor.

El establecimiento especializado en la venta de calzado para damas y caballeros exclusivamente al mayor, ofrece una amplia variedad de modelos que se adaptan a diferentes estilos y preferencias.

El establecimiento estará disponible bajo un horario de Lunes a Domingo desde las 08:00 AM hasta las 5:00 PM, ofreciendo una amplia flexibilidad para que los clientes puedan visitar la sede en cualquiera de sus turnos.

Entre las marcas disponibles destaca Lescon, reconocida por sus diseños versátiles y propuestas modernas pensadas para todos los gustos.

Lescon Group abrió sus puertas

La inauguración contó con la presencia de invitados especiales, medios de comunicación, encargados del establecimiento y talento humano. Las palabras del evento estuvieron a cargo de Hussein Fares, CEO de Lescon Group, quien expresó su satisfacción por la apertura de este nuevo espacio comercial y reafirmó el compromiso de la empresa con la calidad, el servicio y el crecimiento en el mercado.

“Tenemos productos muy exclusivos, si los emprendedores quieren emprender, somos su mejor opción. Estamos respaldados por fábricas de China, teniendo los mejores precios del mercado”, comentó Fares.

Con esta inauguración, Lescon Group fortalece su presencia en Valencia y apuesta por consolidarse como una opción sólida en el sector del calzado al mayor, captando la preferencia del público carabobeño.

Los interesados en conocer con mayor amplitud las opciones de calzado que ofrece la tienda pueden ingresar a su cuenta de Instagram @lesconbycazoo