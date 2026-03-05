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Venezuela firma acuerdos con Shell y consolida alianza energética

By Lubin Molero
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Acuerdos petroleros Shell y Venezuela
Foto: Cortesía

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Lubin Molero
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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, lideró la firma de acuerdos con la petrolera internacional Shell como parte de la agenda diplomática con Estados Unidos.

Rodríguez encabezó una reunión ampliada con delegaciones venezolanas y estadounidenses, logrando expandir los acuerdos en materia de energía para beneficio mutuo de ambas naciones. Este miércoles, la mandataria recibió al secretario Doug Burgum en Miraflores, calificando la jornada de trabajo como un éxito rotundo de «20 sobre 20«.

Burgum resaltó que la comunicación directa facilita construir relaciones basadas en el respeto mutuo, permitiendo avanzar en cooperaciones concretas para los dos pueblos soberanos.

Acuerdos petroleros Shell y Venezuela

Acuerdos petroleros Shell y Venezuela
Foto: Cortesía

El Gobierno de Venezuela manifestó su disposición para abordar agendas estratégicas a través de canales diplomáticos que favorezcan la estabilidad económica de la región.

La firma con la petrolera Shell representa un avance significativo en la reactivación del sector hidrocarburos bajo este nuevo escenario de apertura internacional. Con estos acuerdos, Caracas y Washington ratifican su compromiso de trabajar coordinadamente en temas energéticos de relevancia global para asegurar un suministro confiable.

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