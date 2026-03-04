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El secretario del Interior de EE.UU Doug Burgum, arribó a Venezuela este miércoles 4 de marzo para sostener un encuentro estratégico con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez en Miraflores.

El alto funcionario aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Allí fue recibido por la encargada de negocios de EEUU., Laura Dogu, antes de trasladarse al Palacio de Miraflores. Esta visita se enmarca en la nueva etapa en las relaciones diplomáticas entre Washington y las autoridades venezolanas.

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Secretario del Interior de EE.UU. en Miraflores

El encuentro de Burgum se suma a una serie de misiones diplomáticas y militares enviadas por la administración estadounidense. Previamente, el país recibió la visita del Secretario de Energía, Chris Wright, para abordar la reactivación del sector hidrocarburos. Así como la del jefe del Comando Sur, el general Francis Donovan, quien estuvo en la capital el pasado 18 de febrero para tratar temas de seguridad regional.

Con la presencia constante de la diplomática Laura Dogu en Miraflores, estos contactos de alto nivel ratifican un giro drástico en la relación bilateral, orientando los esfuerzos hacia una agenda común de estabilidad y desarrollo económico.

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